حاول سرقة أسلاك نحاسية..مصرع مواطن مغربي إثر صعقة كهربائية باسبانيا

أنهت صعقة كهربائية حياة شاب مغربي ، الاسبوع الماضي ؤ أثناء محاولته سرقة سلك كهربائي نحاسي بمنطقة “خيرونا” شمال شرق اسبانيا .

الهالك مواطن مواطن مغربي في العشرينيات من العمر ، لقي مصرعه متاثرا بالصعقة الكهربائية حيث تم اكتشاف جثته من قبل مواطن كان يتجول في المنطقة، ليقوم بإخبار السلطات الأمنية التي حلت بعين المكان.

وكان الشاب المغربي يحمل في يده كماشة، وهو ما رجح فرضية محاولته قطع أسلاك نحاسية، قبل ان يتعرض لصعقة كهربائية أنهت حياته في عين المكان.

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