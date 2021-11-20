حزب الله” يعلق على قرار بريطانيا تصنيف “حماس” منظمة إرهابية

هبة بريس - وكالات

اعتبر “حزب الله” اللبناني أن القرار البريطاني بتصنيف حركة “حماس” الفلسطينية تنظيما إرهابيا هو استمرار للسياسة البريطانية المنحازة إلى إسرائيل وسياستها ” القائمة على القتل والإرهاب والمجازر والتدمير”.

جاء ذلك في بيان أصدره “حزب الله”، مساء اليوم السبت، نشرته قناة “المنار” اللبنانية.

واستنكر “حزب الله” بشدة القرار البريطاني، واعتبره “خاطئا وظالما”، داعيا “الحكومة البريطانية إلى مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار الظالم”.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8