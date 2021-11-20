طنجة..الأمن يوقف سائقين للنقل المزدوج تعمدا الاصطدام

2021-11-20 / 6:15 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

تفاعلت مصالح ولاية أمن طنجة، بسرعة كبيرة، مع مقطع فيديو نُشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الجمعة 19 نونبر الجاري، يظهر فيه سائقا سيارتين للنقل المزدوج وهما يتعمدان الاصطدام بمركبتيهما في ظروف عرّضت حياة المواطنين ومستعملي الطريق للخطر.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط المتداول عن تحديد هوية السائقين المشتبه فيهما البالغين من العمر 24 و36 سنة، وذلك قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من توقيفهما وإيداع المركبتين بالمستودع البلدي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. يجب سحب رخصة السياقة لهما نهائيا ليكونا عبرة للشباب المتهور. الاحظ دائما في الطريق سياقة هؤلاء كانهم لوحدهم في الطريق ولا يابهون بوجود الاخرين واخر شيء يفكرون فيه هو قانون السير. حسبي الله ونعم الوكيل

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