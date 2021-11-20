أن مليون و601 ألف و912 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت 20 نونبر، أن مليون و601 ألف و912 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، ، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 22 مليون و526 ألف و7 أشخاص.

فيما تلقى 24 مليون و386 ألف و286 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح.

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