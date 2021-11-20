العثماني: تصنيف بريطانيا ل”حماس” حركة إرهابية انحياز للاحتلال الإسرائيلي

هبة بريس - العثماني

علق رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، على قرار بريطانيا بتصنيف حركة حماس منظمة إرهابية.

وفي تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”، اعتبر العثماني أن قرار الحكومة البريطانية يناقض موقف أغلب دول العالم بما فيها الأوروبية.

وأضاف العثماني، أن القرار انحياز للاحتلال الإسرائيلي، وقد لقي ذلك القرار انتقادات حتى من شخصيات بريطانية، مضيفا أن مقاومة الاحتلال حق مشروع للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب المحتلة، فتحية لحماس ولكل الشعب الفلسطيني.

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