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صفرو.. إيقاف مصنف خطر في ترويج “القرقوبي” بالمدينة القديمة

2021-11-20 / 4:44 مساءً
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ع محياوي - هبة بريس

تمكنت عناصر الضابطة القضائية بمفوضية أمن صفرو اليوم السبت ، من إيقاف مشتبه فيه، بتهمة ترويج المخدرات ” القرقوبي ” بالمدينة القديمة و مصنف خطر بسوابقه العدلية .

و كشف مصدر لهبة بريس، أن العناصر الأمنية حاصرت المشتبه فيه مكان تواجده بالمدينة القديمة ، ليتم اقتياده صوب مقر الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قبل إحالته على أنظار العدالة لمحاكمته بالمنسوب إليه .

و في الوقت الذي تواصل فيه ذات العناصر الأمنية ، حملاتها المكثفة على مروجي المخدرات وأقراص الهلوسة، التي أسقطت العديد منهم، وحجزت كميات كبيرة من هذه الحبوب التي تؤدي بمتناوليها إلى ارتكاب جرائم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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