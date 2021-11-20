مغاربة ليتوانيا يبصمون على وطنيتهم خلال احتفال خاص بعيد الاستقلال

هبة بريس - ليتوانيا

في خطوة وطنية صادقة، وفي ظل احتفال المغاربة المقيمين في ليتوانيا بالذكرى 66 لعيد الاستقلال، نظمت جمعية المغاربة و اليتوانيين في مدينة كاوناس يوم الخميس 18/11/2021 نشاطا مميزا للتعريف بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

و قد حضر النشاط العديد من سكان المدينة و بعض الشخصيات المرموقة، و أيضا مجموعة من الشباب المغاربة والذين سهر البعض منهم على تنظيم هذا الحفل الوطني الهام .

وقد افتتح النشاط ب النشيط الوطني المغربي من طرف شباب الجمعية و أيضا إسماع الحاضرين مقتطف من الخطاب الملكي للمغفور له الملك الراحل الحسن الثاني، وبعدها تم عرض فيلم وثائقي قصير يجسد أحداث نضال و كفاح المملكة من أجل علو استقلالها بقيادة بطل التحرير الملك محمد الخامس.

وتخلل النشاط، كلمة افتتاحية و تعريفية باللغة العربية و الإنجليزية و اللتوانية، وبعدها تم تقديم ملف مرفوق بصور ومقالات تم إعدادها سابقا من طرف الجمعية للتعريف بالتاريخ العريق للمملكة وثقافتها المتنوعة و قوتها الاقتصادية ورؤيتها البعيدة في الصناعة واعتماد التكنولوجيا الحديثة، كما تم منح فرصة للحاضرين من أجل إلقاء الأسئلة التي أجاب عنها شباب الجمعية التي لاقت استحسان الليتوانيين.

واختتم النشاط، بكلمة اختتامية و جلسة شاي مميزة على الطريقة المغربية الصحراوية حيث قام الشباب المغاربة بارتداء اللباس الصحراوي، في جو معبر عن تلاحم الشعب المغاربة على الرغم من اختلاف الثقافات بين المناطقة، ومؤكداً أيضاً على الوطنية الصادقة للشباب المغاربة المتواجدين بالخارج وبرهان على حبهم لوطنهم المغرب.

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