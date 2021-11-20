جون افريك: فرنسا تفاوض المغرب للإفراج عن رجل أعمال متهم بتهريب المخدرات

هبة بريس

كشفت صحيفة ”جون أفريك“، أن فرنسا تفاوض المغرب، للإفراج عن رجل الأعمال الفرنسي أوبير غوتاي، المتهم بالاتجار في المخدرات .

وذكرت الصحيفة، أن سلطات كل من فرنسا والمغرب وبنين تسعى للتوصل إلى اتفاق بخصوص رئيس شركة ”غودنيس ساس“ المتخصصة في الاتجار بالمواد الأولية، ومقرها الرئيسي في باريس.

هذا واعتقل رجل الأعمال الفرنسي أبير غوتاي بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء يوم 12 أكتوبر الماضي، بناء على مذكرة بحث دولية أصدرتها سلطات بنين.

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