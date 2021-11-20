اللجنة العلمية ترفض ربط حالات الوفاة بالتلقيح (+فيديو)
كشفت رشيدة السليماني، مديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، عن توصل وزارة الصحة بمجموعة من التبليغات عن حالات وفاة بسبب التلقيح.
وأضافت السليماني، خلال جوابها على أسئلة الصحافيين بالندوة الصحفية التي عُقدت يوم أمس وحضرها وزير الصحة وبعض أعضاء اللجنة العلمية، بأن من بين التبليغات التي تم التوصل بها بشأن حالات الوفيات عقب تطعيمها باللقاح، ثلاث حالا خضعت لبحث معمق و لتشريح عضلي.
واسترسلت السليماني بأن التحريات، أكدت أن الموت لا علاقة له باللقاح، مسترسلة بالقول: “في المقابل هناك حالتان تحت التحريات، لأننا لم نجد ما يجعلنا نجزم أن هناك علاقة للوفاة مع اللقاح”.
وكشفت السليماني، خلال مداخلتها، عن بلوغ ما مجموعه 34406 من الشكايات والتبليغات عن حوادث ”غير مرغوب فيها“، موضحة أن التبليغات يتم توجيهها إلى المنظمة العالمية للصحة.
2 تعليقات
ومن قتل هؤلاء هنا وهناك أهي الصدفة؟
لايمكن الجزم بذلك فالحالات وقعت مباشرة بعد الجرعة الثالثة او الثانية.
هناك كذلك سؤال يهم وضعية المناعة عند كل شخص وكيف تواجه تلك المناعة ذلك الحقن الغريب الذي يدخل الجسم.
وهناك اناس يعانون من امراض القلب والشرايين يمكن أن يتعرضوا للجلطة بسبب الحقنة.
وهناك من تسكنهم ارواح شريرة أو حراس سحر يمكن ان ترفض اوتنتقم من قبول حقنهم برد فعل انتقامي.
اللجنة العلمية ترفض ربط حالات الوفاة بالتلقيح
لا وزارة الصحـة والحماية الاجتماعية ولامديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، ولا أعضاء اللجنة الاعلمية، وحتـى المنظمـة العـالمية للصـحـة لا تعـرف شيئـا عـن الـوبـاء او عـن أعـراض اللقـاحات ، يعـرفـون سـوى الدفـاع والإشهـار لفأئدة شـركـات اللقـاح لتنميـة رصيدهـا واستثمـاراتهتــا عـالميـا. ليس لهـم الجـرأة لقـول الحقيـقة لأنـهـم يخـافـون عـن منـاصبـهم ، هـم المضــلــلون ويتهمـون غيـرهـم بالتضليـل …عليهم أن يحاسبوا أنفسهم قبـل أن يحـاسبوا.
نعـود لنـسأل هـل غير الملقحيـن ينـقلـون و ينشـرون الوبـاء للمـلقحيـن ؟. الرجـوع الى الله ، هـوخـالق الوبـاء و الوحيـد الشـافـي ، لا شـفـاء إلا شفـاؤه ، هـذا الوبـاء جنـد من جنـود الله . كفـانـا رعبـا وتخويفـا وتضليـلا وكفـانـا من خطـط جهنميـة ، كـل هـذا شـرك بالله والأمور الغيـبيـة التي استأثر الله -سبحانه وتعالى- بعلمها دون جميع خلقه وحجبها عن جميع الخلق، ويقـول الله تعالى: (قـل لـن يـعـلم مَن فِي السموات والأرض الغيــب إلا الله) .
إن هـذا من علامـات السـاعـة ، أفلا تتفـكـرون ، إلى أين تذهبـون ؟