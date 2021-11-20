شركة “TGCC” تحصل على تأشيرة إدراجها في البورصة

هبة بريس

حصلت شركة “الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء” (TGCC SA)، على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وذلك قصد إدراجها في بورصة الدار البيضاء.

وأوضح بلاغ للشركة أن هذه الأخيرة حصلت أمس الجمعة، على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحت عدد VI/EM/031/2021 وذلك قصد إدراجها في البورصة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه سيتم إدراج أسهم شركة (TGCC) في البورصة عبر عملية العرض العام الأولي بقيمة 600 مليون درهم، منها 300 مليون درهم ناتجة عن بيع جزئي لحصة صندوق الاستثمار (MCIIC)، الذي تسيره الشركة الاستثمارية “ميديتيرانيا كابتال بارتنرز”(MCP)، و300 مليون درهم عن طريق الزيادة في رأسمال الشركة بهدف مواكبة مخططها التنموي.

وتعمل شركة TGCC منذ إنشائها قبل 30 سنة في قطاع البناء والأشغال العمومية، حيث أنجزت العديد من المنشآت الكبرى من بينها مطارات، ومحطات قطار، وملاعب رياضية، وعمارات وأبراج إدارية وسكنية، ومنتجعات سياحية، وبنيات تحتية استشفائية، ومركبات عقارية مندمجة، وكذلك مباني صناعية.

ويمتد نشاط هذه الشركة، حسب البلاغ، خارج حدود المغرب، إلى إفريقيا جنوب الصحراء، وعلى الخصوص بالكوت ديفوار والسنغال والغابون.

وحسب المصدر ذاته فإن منشور العملية، الذي أَشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل يتكون من بيان العملية الخاص بإدراج أسهم TGCC في البورصة، والوثيقة المرجعية المتعلقة بالسنة المالية 2020 والنصف الأول من السنة المالية 2021، مضيفا أنه يمكن الحصول على موجز لهذا المنشور من موقع TGCC على الرابط التالي “https://www.tgcc.ma”.

وأشار إلى أن الفترة المخصصة للاكتتاب في هذه العملية تمتد من 29 نونبر 2021 إلى 3 دجنبر المقبل على الساعة 15:30 (مع إحتساب اليوم الأول والأخير)، مضيفا أن سعر الأسهم المعروضة في إطار هذه العملية حدد في مبلغ 136 درهم للسهم الواحد.

ويمكن شراء أسهم (TGCC SA) في جميع الوكالات البنكية وشركات البورصة أعضاء نقابة التوظيف. كما يمكن الحصول على نسخة من منشور العملية الذي أشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل بدون أية تكاليف على الروابط التالية..

– موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل: http://www.ammc.ma

– موقع بورصة الدار البيضاء: http://www.casablanca-bourse.com

– موقع شركة “الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء”: https://www.tgcc.ma

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