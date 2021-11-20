لشكر ينتقد قرار بنموسى: “سيفاقم الإحساس بالإحباط لدى حاملي الشهادات”

هبة بريس - الرباط

علق الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، على قرار وزارة التربية الوطنية، بخصوص وضع عدد من الشروط أمام المترشحين لمباريات التدريس.

واعتبر لشكر في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، أن قرار بنموسى غير معقول، وسيفاقم الاحساس بالإحباط لدى الشباب خاصة خريجي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح.

وأضاف لشكر، أن عددا من حاملي الشواهد، كانوا ينتزرون هذه المباريات للعمل، مشيرا الى أن اعتماد شرط السن يعد مخالفا لقانون الوظيفة العمومية، والقوانين الأساسية التي حددت السن في 40 سنة.

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