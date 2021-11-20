البنتاغون يوافق على شراء المغرب لنظام الدفاع الجوي “باتريوت”
هبة بريس
وافق البنتاغون الأمريكي، على تسليم المغرب منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” العام المقبل
وأفاد الموقع المتخصص بالشؤون الدفاعية Inside Defense أن المغرب سيتسلم منظومة Patriot Pac-3 MSE عام 2022 رفقة خمس دول عربية أخرى، هي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين.
هذا وكانت وزارة التجارة الأمريكية أعلنت بشكل رسمي، في ديسمبر العام الماضي أن صفقات الأسلحة والمعدات العسكرية بين واشنطن والرباط تشمل منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” القادرة على التصدي لتهديد الطائرات والصواريخ الباليستية، وهو الاتفاق الذي جرى في عهد إدارة الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه كان يحتاج لموافقة البنتاغون لإتمامه، قبل أن يعطي الأخير موافقته.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0
5
4 تعليقات
فلوس،الدول العربية امشات غير،ف السلاح وكأنهم يحاربون النمرود
نعم انني اشيد بتسليح جيشنا بالعتاد والسلاح للدفاع عن اراضينا من اي تهديد او اعتداء محتمل لان منطقتنا المغاربية تشهد توترات وتهديدات كبيرة في الاونة الاخيرة لذا يجب علينا الاستعداد لاي خطر محتمل قد يشمل بلادنا الحبيبة شعارنا الخالد الله الوطن الملك
انك بشراء الاسلحة تضمن السلام (هذا رد على السي غير معروف)
نعم لتسليح الجيش،ولكن الباتريوت ابانت عن فشلها في المملكة العربية السعودية، حيث أن معدل صدها لصواريخ الحوتيين ضعيف، كما أن تكاليف الصيانة وتكاليف صواريخ الصد غاليه جدا جدا