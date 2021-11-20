لقاح فايزر

كندا تسمح بإعطاء لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاماً

2021-11-20 / 12:09 مساءً
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هبة بريس - وكالات

سمحت كندا باستخدام لقاح فايزر لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

وأظهرت تجارب لقاح الأطفال نتائج سلامة وفعالية مماثلة لتلك المسجلة في التجارب بين البالغين من 16 إلى 25 عاما، وفقا لشركة فايزر.

وقالت وزارة الصحة الكندية إنها ستوافق على اللقاح للأطفال فقط إذا أظهر تحليله أن الفوائد تفوق أي مخاطر محتملة.

ويعد هذا أول لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد لهذه الفئة العمرية في كندا.

وقالت الدكتورة سوبريا شارما، كبيرة المستشارين الطبيين في وزارة الصحة الكندية في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: “هذه أخبار جيدة جدا للبالغين والأطفال على حد سواء. إنه يوفر أداة أخرى لحماية الكنديين، وسيساعد في إعادة درجة من الحياة الطبيعية إلى حياة الأطفال، ما يمثل إعانة للعديد من الأهالي”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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