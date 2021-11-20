تيزنيت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:

-تيزنيت: 23 ملم

– الرشيدية: 18 ملم

-سيدي إفني: 17 ملم

– أكادير-المسيرة: 16 ملم

-كلميم:15 ملم

-تارودانت: 14 ملم

– زاكورة: 12 ملم

– ورزازا: 09 ملم

-بنكرير: 07 ملم

– فاس وأكادير-إنزكان وخريبكة : 06 ملم

-شفشاون:04 ملم

– مكناس و مراكش وإفران: 03 ملم

-تطوان: 02 ملم

-الحسيمة والقنيطرة و الرباط-سلا وسطات :1 ملمتر

– وجدة و المحمدية و الدار البيضاء و النواصر و آسفي و تازة وسيدي سليمان و بني ملال وبنسليمان وطانطان و الصويرة (المطار): أقل من ملمتر واحد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0