تيزنيت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

2021-11-20 / 11:42 صباحًا
0
هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:

-تيزنيت: 23 ملم

– الرشيدية: 18 ملم

-سيدي إفني: 17 ملم

– أكادير-المسيرة: 16 ملم

-كلميم:15 ملم

-تارودانت: 14 ملم
– زاكورة: 12 ملم
– ورزازا: 09 ملم

-بنكرير: 07 ملم

– فاس وأكادير-إنزكان وخريبكة : 06 ملم

-شفشاون:04 ملم

– مكناس و مراكش وإفران: 03 ملم

-تطوان: 02 ملم

-الحسيمة والقنيطرة و الرباط-سلا وسطات :1 ملمتر

– وجدة و المحمدية و الدار البيضاء و النواصر و آسفي و تازة وسيدي سليمان و بني ملال وبنسليمان وطانطان و الصويرة (المطار): أقل من ملمتر واحد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الصحة تحذر من سوء استخدام مضادات الميكروبات

وزارة الصحة تحذر من سوء استخدام مضادات الميكروبات

2021-11-20 / 10:30 صباحًا
Photo of المغرب دمّر 3193 لغما على الحدود الجزائرية

المغرب دمّر 3193 لغما على الحدود الجزائرية

2021-11-20 / 9:25 صباحًا
Photo of بودن: ينتظر من الحكومة البحث عن المرشح الكفء وليس الأصغر

بودن: ينتظر من الحكومة البحث عن المرشح الكفء وليس…

2021-11-20 / 8:30 صباحًا
Photo of منار سليمي: “قرار بنموسى خطير جدا خرق الدستور والأنظمة”

منار سليمي: “قرار بنموسى خطير جدا خرق الدستور والأنظمة”

2021-11-20 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس السبت.. قطرات مطرية وأجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. قطرات مطرية وأجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-11-20 / 7:00 صباحًا
Photo of وزارة الأوقاف توضح بشأن عملية ترميم مسجد السنة بالدار البيضاء

وزارة الأوقاف توضح بشأن عملية ترميم مسجد السنة بالدار…

2021-11-19 / 11:11 مساءً
Photo of اللجنة العلمية الموسعة تدعو إلى الإنخراط بكثافة في حملة التلقيح الجمعة

اللجنة العلمية الموسعة تدعو إلى الإنخراط بكثافة في حملة…

2021-11-19 / 10:51 مساءً
Photo of مخاوف لأطباء من إفلاس عياداتهم بسبب نظام التغطية الصحية الجديد

مخاوف لأطباء من إفلاس عياداتهم بسبب نظام التغطية الصحية…

2021-11-19 / 10:33 مساءً
Photo of دوار عين قاضي بإقليم صفرو بين الإنفلات الأمني ورحمة “البزنازة “.

دوار عين قاضي بإقليم صفرو بين الإنفلات الأمني ورحمة…

2021-11-19 / 9:27 مساءً
Photo of فتاح العلوي :الحكومة معبأة لتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

فتاح العلوي :الحكومة معبأة لتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

2021-11-19 / 9:09 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق