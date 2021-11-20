تيزنيت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية
هبة بريس
-تارودانت: 14 ملم
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:
-تيزنيت: 23 ملم
– الرشيدية: 18 ملم
-سيدي إفني: 17 ملم
– أكادير-المسيرة: 16 ملم
-كلميم:15 ملم
-تارودانت: 14 ملم
– زاكورة: 12 ملم
– ورزازا: 09 ملم
-بنكرير: 07 ملم
– فاس وأكادير-إنزكان وخريبكة : 06 ملم
-شفشاون:04 ملم
– مكناس و مراكش وإفران: 03 ملم
-تطوان: 02 ملم
-الحسيمة والقنيطرة و الرباط-سلا وسطات :1 ملمتر
– وجدة و المحمدية و الدار البيضاء و النواصر و آسفي و تازة وسيدي سليمان و بني ملال وبنسليمان وطانطان و الصويرة (المطار): أقل من ملمتر واحد.
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