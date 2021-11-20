الشرقاوي: “يبدو أن النقابات قد تواطأت ضمنيا مع قرار بنموسى”

هبة بريس - الرباط

علق الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، على صمت النقابات، أمام قرار وزارة التربية الوطنية حول شروط الترشيح لمباريات التدريس.

وقال الشرقاوي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “في ظل صمت النقابات التي يبدو أنها تواطأت ضمنيا، قرار بنموسى بالتضييق على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون والمقصد الدستوري الوارد في الفصل 31 والقاضي بدعم السلطات العمومية للمواطن في البحث عن منصب شغل، كل ذلك يسيء للحكومة برمتها والبرنامج الحكومي والشعارات الانتخابية التي رفعتها احزاب التحالف.”.

وأضاف الشرقاوي مدونا “الإصلاح لا يكون بخرق قواعد قانونية قائمة، الإصلاح لا يكون بالمزاجية السيد الوزير، الإصلاح لا يكون بالقوة والفجائية التي لا تحترم التدرجية والتراكم. الإصلاح السيد الوزير يكون بقرارات تبني الثقة لا قرارات تهدمها، الإصلاح يأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي والسياسي الذي نعيشه، حتى لا تقود قرارات ثانوية إلى مشاكل اجتماعية.”

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