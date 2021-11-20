وزارة الصحة تحذر من سوء استخدام مضادات الميكروبات

هبة بريس - الرباط

يحتفل المغرب، من 18 إلى 24 نونبر 2021، بالأسبوع العالمي للاستخدام الجيد لمضادات الميكروبات تحت شعار:” تعامَل بحرص مع مضادات الميكروبات”، وذلك للفت الانتباه إلى الخطر المتزايد لمقاومة مضادات الميكروبات، والتحسيس بأهمية الاستخدام الجيد لها.

ويعد سوء استخدام مضادات الميكروبات (المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات ومضادات الفطريات ومضادات الطفيليات) يؤدي إلى تطوير عوامل العدوى (البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات) لآليات مقاومة هذه الأدوية حيث تفقد فعاليتها بشكل تدريجي، مما يجعل علاج التعفنات أكثر صعوبة.

ويظهر سوء استخدام مضادات الميكروبات بشكل خاص من خلال إعطائها للإنسان وللحيوان في الحالات غير الضرورية، بالإضافة إلى عدم احترام الوصفة الطبية.

وفي هذا السياق توصي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين باستخدام وسائل الوقاية من العدوى بما في ذلك النظافة والتلقيح عند وجودها؛ عدم تناول مضادات الميكروبات بدون وصفة طبية؛احترام جرعة ومدة العلاج بمضادات الميكروبات حسب الوصفة الطبية، تجنب إعادة استخدام ما تبقى من مضادات الميكروبات التي وصفت لك سابقا ولا تعطيها للغير.

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