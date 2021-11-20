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المغرب دمّر 3193 لغما على الحدود الجزائرية

2021-11-20 / 9:25 صباحًا
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هبة بريس

تمكن المغرب من رصد وتحييد 96 ألفا و792 لغما أرضيا، منها 49 ألفا و348 لغما مضادا للأفراد، وتدمير 21 ألفا و522 من البقايا المتفجرة للحرب.

الأمر كشف عنه سفير المغرب لدى هولندا، عبد الوهاب بلوقي، خلال أشغال الاجتماع التاسع عشر للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المنعقد في لاهاي “عن بعد”، حيث أفاد أن تطهير المناطق الملغمة المشتبه بها عند الحدود الشرقية للمملكة، خلال الفترة ما بين 9 نونبر 2020 و5 يوليوز 2021، أثمر اكتشاف وتدمير 3193 لغما، 262 منها مضادا للدبابات، و2931 لغما مضادا للأفراد، و123 من المخلفات المتفجرة للحرب، وتطهير مساحة 359870 مترا مربعا.

وأوضح بلوقي في هذا السياق أن 86 ألفا و967 شخصا ينحدرون من الأقاليم الجنوبية للمملكة (بما في ذلك 47 في المائة من النساء وأزيد من 54 ألفا و910 أطفال دون سن 18 عاما) استفادوا من حملات تحسيسية حول التوعية بالمخاطر بين سنتي 2017 و2020، والتي أشرف عليها الهلال الأحمر المغربي بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسلطات المحلية.

وعلى الرغم من هذه الجهود المبذولة، يؤكد السفير المغربي، فإن المغرب يستمر في تسجيل ضحايا حوادث الألغام والبقايا المتفجرة للحرب، لافتا إلى أن 2707 ضحايا، منهم 813 حالة وفاة، سجلوا بالأقاليم الجنوبية للمملكة بين عامي 1975 و31 أكتوبر 2021. وأكد أن هذه الخسائر البشرية ترجع بشكل أساسي إلى الألغام والمنظومات المفخخة الموضوعة بشكل عشوائي من طرف ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية.

وأوضح السفير أن السلطات المغربية المختصة، وعيا منها بمسؤولياتها، تعمل على وجه السرعة بالتكفل بضحايا الحوادث المرتبطة بالألغام المضادة للأفراد، وتمكينهم من الدعم الطبي والمصاحبة النفسية والاجتماعية اللازمتين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  2. جزاكم الله خيرا على كل شيء تفعلونه فوق هاده الاراض الحرة حفضكم الله تعالا بعينه اللتي لا تنام ونصركم بنصره قلوبنا معكم

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