مسيرة ليلية لطلبة فاس احتجاجا على شروط اجتياز مباراة التعليم

2021-11-20 / 9:13 صباحًا
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ع محياوي _ هبة بريس

نظم طلبة جامعة ظهر المهراز بفاس، ليلة الجمعة، مسيرة احتجاجية ليلية في الشارع العام تنديدا بالشروط التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم القاضي لاجتياز مباراة الأساتذة أطر الأكاديميات.

ورفعت في المسيرة شعارات غاضبة تطالب الوزارة بالتراجع عن “الشروط المجحفة”، في إشارة إلى قرار تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للمباراة في 30 سنة بالإضافة إلى اعتماد الانتقاء.

و أثار قرار الوزارة، منذ لحظة الإعلان عنه، جدلا واسعا في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب الأكاديميين والمهتمين بالقطاع التربوي

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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