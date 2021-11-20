بودن: ينتظر من الحكومة البحث عن المرشح الكفء وليس الأصغر

2021-11-20 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس _ عبد الله عياش

تفاعلا مع قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حصر السن في 30 سنة بالنسبة للراغبين في اجتياز مباراة توظيف “أطر الأكاديميات”، والذي خلف موجة انتقادات كبيرة وجهت للوزير الوصي على القطاع والحكومة كاملة، علق المحلل السياسي محمد بودن على القرار ب” أنتظر من الحكومة أن تبحث عن المرشح المؤهل و الأقدر وليس الأصغر بالضرورة …

وأضاف المحلل السياسي ذاته “التدريس أكبر من مجرد وظيفة والحلول السهلة لا تنفع لتفكيك التعقيدات”، في انتقاد مباشر لقرار الوزارة المفاجئ، وغير المفهوم، والذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط.

مباراة التعليم.. الوزارة تصدم عشرات الآلاف بمنع من يفوق عمره 30 سنة
وطنية ودولية الجمعة 19 نوفمبر 2021 02:56 مساءً

وصدمت وزارة التربية الوطنية عشرات الآلاف من المغاربة العاطلين أو الراغبين في الالتحاق بسلك بمهنة التدريس، بعد أن أعلنت عن إجراء مباريات توظيف “أساتذة التعاقد” الذين تعرفهم بـ “الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)”.

الوزارة اعتمدت شروطا جديدة قالت إنها “في غاية الأهمية تماشيا مع الإصلاح الهادف إلى بلوغ النهضة التربوية المنشودة”، أبرزها منع ترشح من هم في سن فوق 30 سنة وهو الشرط الذي أغضب الكثيرين وفتح النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي.

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نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  1. اقول. للسيد. الوزير. واللجنة. التي. صاغت. هدا. القرار. مادا. ستنتظرون. من. شاب. يبلغ. من. العمر. 21.ينة.وحامل.للاجازة. ولازال. في. طور. الإرهاق. زيادة. بما. انكم. تريدون. تشبب. الادارات. فابداوا. من. الحكومة. وطبفوا. عليها. هدا. السن. واسحبوا. انتم. واتركوا. المجال. للشباب. لسير. الوطن. وادفعوا.الاشخاص.الدين.دون.الثلاثين.للانتحار.اوقطع.الطرق.بدل.ان.تفكروا.في.علاج.قضية.التعاقد. فكرتم. في. إهمال. آلاف. الشباب. تستحقون.التهتية.

  2. في المغرب حكومات بدون طعم حكومات بعيد عن نبض الشارع و الهالة على النمودج التنموي الجديد فقط در الرماد في العيون و العزف على وثر الآنية لشعب .

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