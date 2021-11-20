منار سليمي: “قرار بنموسى خطير جدا خرق الدستور والأنظمة”
وصف المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عبدالرحيم منار سليمي، قرار وزير التربية الوطنية القاضي بتحديد سن اجتياز مباراة التوظيف في قطاع “التربية والتعليم”، (وصفه) ب”خطير جدا”.
وقال المتحدث ” قرار وزير التعليم خطير جدا لكونه أولا يخرق مقتضيات الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي لأطر الأكاديميات”.
وأضاف” القرار يقفز فوق كل هذه المرجعيات، ولايمكن بتاتا لأي عضو في الحكومة تبريره مهما حاول الاجتهاد، فضلا أن الوزير بهذا القرار لم ينتبه إلى أن الأمر يتعلق بقطاع التعليم، وعلى الحكومة قراءة التاريخ جيدا، وقراءة تاريخ الصراع حول التعليم بالضبط”.
وتابع” أعتقد أن الوزير والحكومة ارتكبت بهذا القرار خطأ كبيرا، وهي لازالت في أسابيعها الأولى..خطأ سيكون له أثر كبير على أدائها، ولا أعرف الخطاب الذي يمكن لوزير القطاع ومعه الناطق الرسمي باسم الحكومة صياغته حول هذا القرار في الأيام المقبلة”.
تعليق واحد
عاد بانت ليك الخطورة … واقيلا كاتقلب على البوز … مبانتليكش الخطورة ديال هاد المتعاقدين على اولاد الشعب … الاضرابات متواصلة ولا قراية لا مستوى … الشروض ضرورية للانتقاء أما الاحتجاجاجات راه هادا اللي تعلموا بإتقان …. الاحتجاج من أجل الاحتجاج …. الآن تحتجون على الشروط …. يعني 30 عام وباقي مكملتوا القراية هذا دليل على الاجتهاد في الخوا الخاويا من غير لقرايا … الناس راه كيتوظفوا على 24 او 26 عام وظيفة زوينة أما في 30عام راه كينتاضر و ولادهم يتوظفوا … وحتى ملي تدخلو لهاد الوظيفة من بعد تمسكن حتى تتمكن … غادي تحتجوا عاود تاني كيما اللي سبقوكم وتقولوا فرض عليكم التعاقد … إوا اللي راجل ما يدخلش ويدخل سوق راسوا باش مايفرضو عليه والو … باراكا اللي قبل منكوم … خرجو على التلاميذ أولا بالاضرابات طول العام وثانيا بالمستوى العلمي وبالبيداغوجي الهزيل …