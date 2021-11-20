بنموسى: "ميثاق التنمية لن يعوض برامج الأحزاب ولا عمل المؤسسات"
الصورة من الارشيف

منار سليمي: “قرار بنموسى خطير جدا خرق الدستور والأنظمة”

2021-11-20 / 8:00 صباحًا
0
هبة بريس _ عبد الله عياش

وصف المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عبدالرحيم منار سليمي، قرار وزير التربية الوطنية القاضي بتحديد سن اجتياز مباراة التوظيف في قطاع “التربية والتعليم”، (وصفه) ب”خطير جدا”.

وقال المتحدث ” قرار وزير التعليم خطير جدا لكونه أولا يخرق مقتضيات الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي لأطر الأكاديميات”.

وأضاف” القرار يقفز فوق كل هذه المرجعيات، ولايمكن بتاتا لأي عضو في الحكومة تبريره مهما حاول الاجتهاد، فضلا أن الوزير بهذا القرار لم ينتبه إلى أن الأمر يتعلق بقطاع التعليم، وعلى الحكومة قراءة التاريخ جيدا، وقراءة تاريخ الصراع حول التعليم بالضبط”.

وتابع” أعتقد أن الوزير والحكومة ارتكبت بهذا القرار خطأ كبيرا، وهي لازالت في أسابيعها الأولى..خطأ سيكون له أثر كبير على أدائها، ولا أعرف الخطاب الذي يمكن لوزير القطاع ومعه الناطق الرسمي باسم الحكومة صياغته حول هذا القرار في الأيام المقبلة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بودن: ينتظر من الحكومة البحث عن المرشح الكفء وليس الأصغر

بودن: ينتظر من الحكومة البحث عن المرشح الكفء وليس…

2021-11-20 / 8:30 صباحًا
Photo of طقس السبت.. قطرات مطرية وأجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. قطرات مطرية وأجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-11-20 / 7:00 صباحًا
Photo of وزارة الأوقاف توضح بشأن عملية ترميم مسجد السنة بالدار البيضاء

وزارة الأوقاف توضح بشأن عملية ترميم مسجد السنة بالدار…

2021-11-19 / 11:11 مساءً
Photo of اللجنة العلمية الموسعة تدعو إلى الإنخراط بكثافة في حملة التلقيح الجمعة

اللجنة العلمية الموسعة تدعو إلى الإنخراط بكثافة في حملة…

2021-11-19 / 10:51 مساءً
Photo of مخاوف لأطباء من إفلاس عياداتهم بسبب نظام التغطية الصحية الجديد

مخاوف لأطباء من إفلاس عياداتهم بسبب نظام التغطية الصحية…

2021-11-19 / 10:33 مساءً
Photo of دوار عين قاضي بإقليم صفرو بين الإنفلات الأمني ورحمة “البزنازة “.

دوار عين قاضي بإقليم صفرو بين الإنفلات الأمني ورحمة…

2021-11-19 / 9:27 مساءً
Photo of فتاح العلوي :الحكومة معبأة لتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

فتاح العلوي :الحكومة معبأة لتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

2021-11-19 / 9:09 مساءً
Photo of الكنبوري : بنموسى ينزل قرارا غير مدروس يهدد بالاحتقان

الكنبوري : بنموسى ينزل قرارا غير مدروس يهدد بالاحتقان

2021-11-19 / 8:52 مساءً
Photo of ” أونسا” تخرج عن صمتها بعد ظهور مرض نباتي بالطماطم والفلفل.

” أونسا” تخرج عن صمتها بعد ظهور مرض نباتي…

2021-11-19 / 8:35 مساءً
Photo of أسترازينيكا.. تجارب ناجحة للدواء ضد كورونا

أسترازينيكا.. تجارب ناجحة للدواء ضد كورونا

2021-11-19 / 7:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق