مدينة أمريكية تنتخب مجلسها بالكامل من المسلمين

2021-11-19 / 11:31 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

تحولت مدينة هامترامك بولاية ميشيغان الأمريكية، إلى نموذج بالبلاد، بعد انتخاب كامل مجلس إدارة المدينة من المسلمين.

ويبدو السير في الشارع الرئيسي في مدينة هامترامك بولاية ميشيغان أشبه بالقيام بجولة حول العالم. فهنا ستجد متجر سجق بولندي بالقرب من مخبز من أوروبا الشرقية، يليه متجر يمني متعدد الأقسام، وبعده متجر بنغالي لبيع الملابس. ويتناغم رنين أجراس الكنيسة مع صوت الأذان الذي يدعو للصلاة.

وباتت المدينة تعكس شعارها، الذي يقول “العالم في ميلين مربعين”، فداخل هامترامك، التي لا تتجاوز مساحتها 5 كيلومترات مربعة، يمكن سماع أحاديث بحوالي 30 لغة مختلفة.

وهذا الشهر، سجلت المدينة الواقعة في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة، والتي يبلغ عدد سكانها 28000 نسمة، خطوة جديدة لافتة في تاريخها، فقد انتخبت هامترامك مجلس مدينة مكونا بالكامل من مسلمين، وكذلك عمدة مسلما، لتصبح بذلك أول مدينة في الولايات المتحدة تديرها إدارة مسلمة.

وتغير الوضع بالنسبة للمسلمين الذين يقطنون هامترامك، وبعد أن كانوا في الماضي يتعرضون للتمييز، أصبحوا مكونا رئيسيا في هذه المدينة متعددة الثقافات، وهم يشكلون اليوم أكثر من نصف سكانها.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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