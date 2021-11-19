نعم للانتخابات لا للمجرمين”.. احتجاجات ضد ترشح حفتر ونجل القذافي للرئاسة

هبة بريس _ وكالات

تظاهر مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومصراتة (غرب)، الجمعة، للتنديد بترشح سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل، معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد للانتخابات الرئاسية.

ولوح متظاهرون في العاصمة بالعلمين الليبي والأمازيغي ورفعوا لافتات باللغتين العربية والإنكليزية نددت بمشاركة من وصفوهم بـ”مجرمي الحرب” في الانتخابات.

وداس متظاهرون صور سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر المشطوبة بعلامة حمراء، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وفي مدينة مصراتة، تظاهر “عدة مئات” للاحتجاج بحسب تلفزيون “قناة فبراير” الخاص. وهتف المتظاهرون “نعم للانتخابات لا للمجرمين”.

وقدم المشير حفتر، الثلاثاء، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر، بعد يومين من تقديم ملف سيف الإسلام القذافي المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.

وفي طرابلس، هتف أحد المتظاهرين بالإنكليزية “دماء الشهداء لم تسفك هباء”.

وكتب على لافتات حملها متظاهرون “لا لقوانين عقيلة” صالح رئيس مجلس النواب المقرب من المشير حفتر و”الانتخابات الرئاسية بدون دستور تعني عودة الديكتاتورية والاستبداد

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