غضب نقابي بعد محاولة انتحار طبيبة
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مخاوف لأطباء من إفلاس عياداتهم بسبب نظام التغطية الصحية الجديد

2021-11-19 / 10:33 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

دق الأطباء العامون بالقطاع الخاص، ناقوس الخطر حول ما أسموه ب”الإصرار على فرض نسبة مساهمة تفوق قدرات الأغلبية الساحقة من الأطباء العامين في القطاع الخاص، في نظام التغطية الصحية الجديد الخاص بالمهنيين غير الأجراء”.

وقالت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، في مراسلة وجهتها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن نسبة المساهمة المفروضة على الأطباء، ستحكم على عدد كبير من عيادات الطب العام بالإفلاس، وستهدد نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، باعتبار أنه ” سيزيد من الثقل الاقتصادي الذي يتحمله الطبيب العام وهو يفتتح عيادته لتقريب الخدمات الطبية من المواطن”.

وأكدت تنسيقية الأطباء العامون بالقطاع الخاص، على أن معظم عيادات الطب العام، غير قادرة أداء نسبة المساهمة التي أتى بها مرسوم المشروع المذكور، مؤكدة على أن هذه المساهمة سبق أن نددت بها التنسيقية عبر عدة مراسلات إلى وزير الصحة في عهدته الأولى ووزير المالية والاقتصاد والأمين العام للحكومة.

وأكدت أنه “لا يوجد مبرر لفرض نسبة مساهمة متغيرة حسب سنوات الأقدمية بالنسبة لأطباء الأسنان، يجعل مساهمة عيادات طب الأسنان التي تقل أقدمية ممارستها عن 5 سنوات مرهونة في 3 مرات الحد الأدنى للأجور، بينما يغض الطرف عن عامل الأقدمية بالنسبة لعيادات الطب العام ويضع الجميع في سلة واحدة”.

وأضافت أن “المفاوضات التي أدت لتبني نسبة مساهمة الأطباء العامين كما جاءت في مشروع القانون، لم تدمج جميع المتدخلين العارفين بحقائق الأمور واكتفت بآراء جهات اعتادت الحديث باسم الجميع دون تفويض حقيقي”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. الأطباء يجنون أمولا طائله وأصبح أكثرهم لا يؤمن بالرساله النبيلة للطب ولا يراعون إلا للمكاسب الماديه مما جعل المستشفيات العمومية كابوسا للمواطنين فلا يجدون أمامهم سوى المصحات الخاصه التي لا ترى المواطن عباره عن محفظة نقود ولا تراعي انسانيه، وجب على هؤلاء المساهمه في تطبيب والرقي بصحة المواطنين

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