القنصلية العامة للمملكة بالجزيرة الخضراء تخلد ذكرى عيد الإستقلال المجيد

2021-11-19 / 9:39 مساءً
0

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

خلدت القنصلية العامة للمملكة المغربية بجهة (قادس مالقا) يوم أمس الخميس بمقر البعثة المتواجد بمدينة “الجزيرة الخضراء” ذكرى عيد المسيرة الخضراء في سنتها 46 وعيد االإستقلال المجيد اللذان يعتبران من أهم الملاحم التاريخية التي يعتز بها المغاربة كل سنة.

وفي هذا الإطار إحتفلت القنصلية العامة في حفل بهيج بهذه المناسبة الغالية تخليدا للذكرى 46 للمسيرة الخضراء المظفرة ، بحضور عدد من رؤساء الجمعيات وبعض أفراد الجالية المقيمين بالدائرة القنصلية، وكذا موظفي ومستخدمي هذا المركز القنصلي النموذجي على مستوى إسبانيا.

وافتتحت الأمسية بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم متبوعة بالنشيد الوطني وذلك قبل كلمة ألقاها القنصل العام السيد ” محمد رفاوي” بالمناسبة، إذ إستحضر خلالها نضالات وملاحم العرش والشعب من أجل الدفاع عن قضايا الأمة العادلة ومقدساتها، منوها في الوقت ذاته بالدور الهام والفعال الذي تضطلع به الجمعيات المؤطرة لمغاربة العالم في سبيل نصرة قضايا الوطن والدود عن ثوابته وتقوية الروابط الثقافية والإجتماعية للحفاظ على جسور التواصل الدائم والمستمر مع الوطن الأم بالنسبة لكل الأجيال.

وخلال المناسبة أيضا واحتفالا بها ألقت شابة من أبناء الجالية قصصيدة وطنية نالت إعجاب الجميع في جو بهيج قدمت خلاله للحاضرين قطع من الحلويات المغربية الأصيلة مصحوبة بكؤوس من الشاي الأخضر.

كما نوه كل الحضور في نهاية هذا العرس الوطني بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إعلاء راية الوطن عاليا بين الأمم وذلك عن طريق تشييد صرح مغرب حداثي وقوي يعزز الشعور لدى مواطنيه بالفخر والإعتزاز ، ويتطلع إلى مستقبل واعد يقف فيه المغرب ضمن مصاف الدول المتقدمة سواء على مستوى التنمية الإجتماعية أو الإقتصادية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of إيطاليا.. العثور على جثة مهاجر مغربي لفظها نهر بميلانو

إيطاليا.. العثور على جثة مهاجر مغربي لفظها نهر بميلانو

2021-11-19 / 2:30 مساءً
Photo of كندا.. العلم المغربي يزين مبنيي برلمان أونتاريو وبلدية تورونتو

كندا.. العلم المغربي يزين مبنيي برلمان أونتاريو وبلدية تورونتو

2021-11-19 / 1:20 مساءً
Photo of إيطاليا : إبراز قيم التسامح و التعايش بالمغرب في لقاء بماريليانو

إيطاليا : إبراز قيم التسامح و التعايش بالمغرب في…

2021-11-18 / 11:08 مساءً
Photo of حتى أكتوبر.. المغاربة يتصدرون المسجلين في الضمان الاجتماعي باسبانيا

حتى أكتوبر.. المغاربة يتصدرون المسجلين في الضمان الاجتماعي باسبانيا

2021-11-18 / 5:10 مساءً
Photo of إيقاف أربعة أشخاص من الفارين بمطار بالما بإسبانيا

إيقاف أربعة أشخاص من الفارين بمطار بالما بإسبانيا

2021-11-17 / 6:12 مساءً
Photo of بيلباو : توالي الضربات الموجعة للجبهة تحشد الإنفصاليين لمظاهرة كبيرة أمام القنصلية

بيلباو : توالي الضربات الموجعة للجبهة تحشد الإنفصاليين لمظاهرة…

2021-11-17 / 5:22 مساءً
Photo of إيطاليا : مغربي يضرم النار في نفسه احتجاجا على طرده من العمل

إيطاليا : مغربي يضرم النار في نفسه احتجاجا على…

2021-11-15 / 9:14 مساءً
Photo of مغاربة ميلانو يخلدون ذكرى المسيرة الخضراء

مغاربة ميلانو يخلدون ذكرى المسيرة الخضراء

2021-11-14 / 3:40 مساءً
Photo of عائشة بن بابا.. سفيرة المطبخ المغربي في فنلندا

عائشة بن بابا.. سفيرة المطبخ المغربي في فنلندا

2021-11-13 / 3:35 مساءً
Photo of قنصلية المملكة ببولونيا تقيم حفلا بمناسبة إحياء الذكرى ال46 للمسيرة الخضراء

قنصلية المملكة ببولونيا تقيم حفلا بمناسبة إحياء الذكرى ال46…

2021-11-12 / 7:37 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق