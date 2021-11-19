القنصلية العامة للمملكة بالجزيرة الخضراء تخلد ذكرى عيد الإستقلال المجيد

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

خلدت القنصلية العامة للمملكة المغربية بجهة (قادس مالقا) يوم أمس الخميس بمقر البعثة المتواجد بمدينة “الجزيرة الخضراء” ذكرى عيد المسيرة الخضراء في سنتها 46 وعيد االإستقلال المجيد اللذان يعتبران من أهم الملاحم التاريخية التي يعتز بها المغاربة كل سنة.

وفي هذا الإطار إحتفلت القنصلية العامة في حفل بهيج بهذه المناسبة الغالية تخليدا للذكرى 46 للمسيرة الخضراء المظفرة ، بحضور عدد من رؤساء الجمعيات وبعض أفراد الجالية المقيمين بالدائرة القنصلية، وكذا موظفي ومستخدمي هذا المركز القنصلي النموذجي على مستوى إسبانيا.

وافتتحت الأمسية بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم متبوعة بالنشيد الوطني وذلك قبل كلمة ألقاها القنصل العام السيد ” محمد رفاوي” بالمناسبة، إذ إستحضر خلالها نضالات وملاحم العرش والشعب من أجل الدفاع عن قضايا الأمة العادلة ومقدساتها، منوها في الوقت ذاته بالدور الهام والفعال الذي تضطلع به الجمعيات المؤطرة لمغاربة العالم في سبيل نصرة قضايا الوطن والدود عن ثوابته وتقوية الروابط الثقافية والإجتماعية للحفاظ على جسور التواصل الدائم والمستمر مع الوطن الأم بالنسبة لكل الأجيال.

وخلال المناسبة أيضا واحتفالا بها ألقت شابة من أبناء الجالية قصصيدة وطنية نالت إعجاب الجميع في جو بهيج قدمت خلاله للحاضرين قطع من الحلويات المغربية الأصيلة مصحوبة بكؤوس من الشاي الأخضر.

كما نوه كل الحضور في نهاية هذا العرس الوطني بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إعلاء راية الوطن عاليا بين الأمم وذلك عن طريق تشييد صرح مغرب حداثي وقوي يعزز الشعور لدى مواطنيه بالفخر والإعتزاز ، ويتطلع إلى مستقبل واعد يقف فيه المغرب ضمن مصاف الدول المتقدمة سواء على مستوى التنمية الإجتماعية أو الإقتصادية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0