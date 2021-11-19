” أونسا” تخرج عن صمتها بعد ظهور مرض نباتي بالطماطم والفلفل.
هبة بريس _ الرباط
وقال المكتب ان هذا المرض النباتي لا يشكل أي خطر على صحة المستهلك.
أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، ظهور مرض نباتي جديد بنبتة الطماطم والفلفل في بعض الضيعات الفلاحية بالمغرب،
وقال المكتب ان هذا المرض النباتي لا يشكل أي خطر على صحة المستهلك.
بعد تشخيص المرض النباتي ببعض الضيعات الفلاحية.
وأشار البلاغ إلى ان هذا المرض النباتي يخص فقط الطماطم والفلفل و لا يشكل أي خطورة على صحة الإنسان والحيوان، كما أن استهلاك هذه المنتوجات لا يؤثر على صحة المستهلك
واضافت ذات الجهة أن هذا المرض متواجد بالعديد من مناطق العالم منذ 2014، منها دول أوروبا وأمريكا وأسيا.
ما رأيك؟
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تعليق واحد
في هذا المقال، لم يذكر اسم هذا المرض؟!!
إذا كان الأمر يتعلق بفيروس ToBRFV, فإنه شيء خطير على مستقبل زراعة الطماطم و الفلفل بالمغرب و الفلاحين الصغار و الكبار على السواء، وكذالك على ذر العملة الصعبة.
للمزيد من المعلومات، يمكنكم البحث على مخاطر هذا الفيروس على مزروعات الطماطم و الفلفل.