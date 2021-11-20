صورة تعبيرية

طقس السبت.. قطرات مطرية وأجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-11-20 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والريف، كما ستشهد المنطقة الشرقية والسواحل الشمالية ومنطقة طنجة والسايس والهضاب العليا ومرتفعات الأطلس المتوسط أمطارا متفرقة.

وستشهد كل من منطقة الجنوب الشرقي والوسط وشمال الأقاليم الجنوبية سماء أحيانا غائمة، كما سيلاحظ هبوب رياح محليا قوية بشرق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 – و 04 درجات بالأطلس والريف، ما بين 05 و11 بكل من الريف، الهضاب العليا الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية ووسط البلاد ما بين 16 إلى 21 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية، ومابين 11 و 16 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 06 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف، الجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية، ومابين 20 و 25 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و 30 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية وما بين 14 و 20 درجة في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، ومنطقة البوغاز، وكذلك قليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. بتازرين وهي معروفة بالبطيخ الاحمر والحناء المعروف عالميا حناء تازرين زاكورة اقول للمسؤلين ولقد كاتبناكم مرارا وتكرار ان ويدان التي تمر بتازرين كافية للمغرب باكمله لكن الماء يضيع ويخرج للجزاءر عبر الابار الكل يصب في الرمال ملايير الاطنان كل سنة تضيع لكن لا مغيت نرجوا منكم سد لهده البلاد ولكم الشكر لمن يستطيع اصال هدا النداء وشكرا

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