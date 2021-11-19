في الصورة : فتاح العلوي

فتاح العلوي : مشروع قانون المالية لسنة 2022 يحمل نفسا اجتماعيا “حقيقيا”

2021-11-19 / 7:57 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، ‏نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يحمل نفسا اجتماعيا “حقيقيا” ويلبي التزامات الحكومة ببناء دولة اجتماعية.

وقالت الوزيرة، في معرض جوابها خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إن أولويات وأبعاد مشروع هذا القانون تنسجم تماما مع أهداف ومضامين البرنامج الحكومي وتحمل نفسا اجتماعيا “حقيقيا”.

واعتبرت أن أزيد من 40 في المائة من إجمالي النفقات المتوقعة في مشروع قانون المالي تم تخصيصها لقطاعي التعليم والصحة، اللذين احتكرا ما يقرب من 54 في المائة من إجمالي المناصب المالية المحدثة.

كما أشارت فتاح العلوي إلى أن نصف الزيادة المسجلة البالغة 10 ملايير درهم، في الميزانيات الاستثمارية من إجمالي الميزانية العامة للدولة، خصصت للتعليم والصحة، فيما خصص النصف الآخر لتشغيل الشباب، وذلك في إطار أوراش كبرى وصغرى.

وعلاوة على ذلك، توقفت الوزيرة عند برنامج “فرصة” الموجه للشباب الراغبين في إحداث مقاولة، وأولئك الذين يعانون لإيجاد موارد إضافية للقروض التي يمنحها البنك في إطار برنامج “انطلاقة”.

وأوضحت فتاح العلوي، في هذا الصدد، أن الحكومة حرصت أيضا على إنجاح هذا البرنامج، من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة بتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين لضمان التتبع والتوجيه والتكوين اللازم للشباب الحاملين لمشاريع في جميع المراحل، وذلك بهدف تعزيز فرص إنجاح هذه المشاريع وضمان استدامتها.

من جهتهم، أشاد مستشارون باللجوء إلى الاستثمار العام في مشروع قانون المالية، والإصلاحات الضريبية التي تستهدف المقاولات، والبرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وكذا الورش الملكي الكبير الخاص بالحماية الاجتماعية.

كما اقترحوا اعتماد تدابير لتشجيع البحث العلمي، والرفع من الميزانية المخصصة للجهات، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع الاستثمارات، وكذا اعتماد خطة وطنية للتعليم موازية للمخططات الاقتصادية والاجتماعية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة إسبانية تتحدث عن “مشروع عسكري كبير” بين المغرب وإسرائيل

صحيفة إسبانية تتحدث عن “مشروع عسكري كبير” بين المغرب…

2021-11-19 / 6:14 مساءً
Photo of تقرير: ارتفاع أسعار الخضر واللحوم وانخفاض أسعار الفواكه خلال أكتوبر

تقرير: ارتفاع أسعار الخضر واللحوم وانخفاض أسعار الفواكه خلال…

2021-11-19 / 10:30 صباحًا
Photo of المغرب يتولى رئاسة مجموعة العمل المالي لسنة 2022

المغرب يتولى رئاسة مجموعة العمل المالي لسنة 2022

2021-11-17 / 6:23 مساءً
Photo of رئيس غرفة الصناعة التقليدية لدرعة تافيلالت يترافع على متطلبات تنشيط القطاع بالجهة

رئيس غرفة الصناعة التقليدية لدرعة تافيلالت يترافع على متطلبات…

2021-11-17 / 11:53 صباحًا
Photo of قطاع العقار يسجل انخفاضا في الأسعار بـ 5,5 %

قطاع العقار يسجل انخفاضا في الأسعار بـ 5,5 %

2021-11-17 / 11:06 صباحًا
Photo of تخصيص 530 ألف هكتار لزراعة الحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة

تخصيص 530 ألف هكتار لزراعة الحبوب بجهة الرباط سلا…

2021-11-15 / 2:00 مساءً
Photo of طنجة المتوسط: رقمنة كامل إجراءات العبور المينائي ابتداء من 15 نونبر

طنجة المتوسط: رقمنة كامل إجراءات العبور المينائي ابتداء من…

2021-11-15 / 1:09 مساءً
Photo of المغرب البلد الوحيد افريقيا وعربيا يشارك في إنشاء أكبر مرصد بحري

المغرب البلد الوحيد افريقيا وعربيا يشارك في إنشاء أكبر…

2021-11-15 / 12:30 مساءً
Photo of بنك المغرب يعلن تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الأورو

بنك المغرب يعلن تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الأورو

2021-11-14 / 2:03 مساءً
Photo of المنتجات الغذائية.. مؤشر “الفاو” للأسعار يبلغ أعلى مستوى منذ يوليوز 2011

المنتجات الغذائية.. مؤشر “الفاو” للأسعار يبلغ أعلى مستوى منذ…

2021-11-14 / 1:34 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق