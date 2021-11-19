الرئيس الأميركي، جو بايدن

بايدن تحت التخدير وكامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة لـ3 ساعات

2021-11-19 / 7:41 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استأنف مهامه في الساعة 11:35 صباحا (16:35 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة.
وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تدوينة على “تويتر” بأن بايدن تم تخديره لإجراء فحص للقولون بالمنظار.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي نقل سلطاته مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس، حيث تولت مهام الرئيس لقرابة 3 ساعات.

وأكدت بساكي في تدوينتها أن بايدن “كان في حالة معنوية جيدة”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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