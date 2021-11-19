بنكيران يعاتب أخنوش على شيء لم يفعله بنفسه

2021-11-19 / 7:23 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

في خرجته الأخيرة قال عبد الاله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ان رئيس الحكومة عزيز اخنوش لم يقدم له واجب التهنئة بعد انتخابه على رأس حزب ” البيجيدي” .

والظاهر ان بنكيران اصر على معاتبة أخنوش ونسي تماما أنه لم يهنأ أخنوش لا على رئاسة حزب الحمامة في الوقت الذي كان أخنوش وزيرا في حكومة بنكيران ولم يحضر المؤتمر الذي نظم بالجديدة رغم دعوته، كما لم يكبد نفسه عناء تهنئة أخنوش بعد تعيينه من طرف الملك كرئيس للحكومة .

وأمام السالف ذكره ؛ يتضح ان تصريح بنكيران ليس سوى “عجعجة” غير متوازنة ولا مقبولة ويصبح من حق المتتبع ان يتساءل ” هل من حق بنكيران أن يعاتب أخنوش على أمره لم يفعله .. زعما حلال عليه حرام على الاخرين .

وهل ظل بنكيران يمني النفس باتصال من رئيس الحكومة قصد تهنئته رغم ان العلاقة بينهما لم تكن مبنية على “الصواب “.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫6 تعليقات

  1. لماذا بنكيران يهنئ اخنوش و المغاربة يعرفون كيف فاز في الانتخابات الأخيرة لو قدم بنكيران التهاني والتبريكات إلى اخنوش كارثة حقيقية و مهزلة

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