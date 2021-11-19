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شاب ينهي حياته شنقا ضواحي الفقيه بنصالح

2021-11-19 / 6:54 مساءً
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هبة بريس _ الفقيه بنصالح

أنهى شاب حياته شنقا بأحد دواوير جماعة البرادية القروية إقليم الفقيه بنصالح، صباح اليوم الجمعة.

ونقلت مصادر محلية أن الهالك عثر عليه معلقا بواسطة حبل، ليتم إخطار عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز الترابي حد برادية التي انتقلت إلى عين المكان لمعاينة الجثة، والأمر بنقلها إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي ببني ملال قصد التشريح بأمر من النيابة العامة المختصة.

هذا ولم تشر المصادر إلى سبب إقدام الشاب على الانتحار وسط صدمة كبيرة في صفوف عائلته وأصدقائه، حيث سيزيل التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك ونتيجة التشريح الغموض عن الواقعة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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