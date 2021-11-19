هلال لمجلس الأمن: “منذ متى كان نشطاء حقوق الإنسان يرتدون زيا عسكريا ويحملون بندقية كلاشينكوف؟”
وجه السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في 17 نونبر الجاري، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، يفضح فيها زيف المزاعم الكاذبة لعميلة “البوليساريو” والجزائر المدعوة سلطانة خيا.
وتساءل السفير المغربي قائلا إنه “في ما يتعلق بالمدعوة سلطانة خيا، على وجه الخصوص، يجدر التساؤل منذ متى كان نشطاء حقوق الإنسان يرتدون زيا عسكريا ويحملون بندقية كلاشينكوف؟”.
وفي هذا الصدد، قدم هلال أدلة دامغة لمجلس الأمن، على شكل صور تظهر هذه الانفصالية، المأجورة من قبل الجزائر و”البوليساريو”، وهي ترتدي زيا عسكريا وتحمل بندقية كلاشنيكوف.
وأكد السفير لأعضاء مجلس الأمن أن “هذه المرأة ليست مطلقا مناضلة حقوقية سلمية، وإنما هي ناشطة ضمن الجماعة الانفصالية المسلحة +البوليساريو+ وشاركت في عدة دورات وتدريبات عسكرية في مخيمات تندوف بالجزائر”، مضيفا أن سلطانة خايا “دعت وما زالت تحرض على العنف المسلح ضد المدنيين في الصحراء المغربية”.
وفضلا عن ذلك، انتقد هلال “المزاعم الباطلة المتكررة حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، والتي تروج لها جماعة +البوليساريو+ المسلحة”. وأكد أن “هذه الأكاذيب يدحضها القرار رقم 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، والذي رحب بموجبه مجلس الأمن مرة أخرى، بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، و بالدور الذي قامت به اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في الداخلة والعيون وكذا بتفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
4 تعليقات
ماذا ينتظر المغرب من اعلان عصابة البوليساريو منظمة إرهابية كما فعل النظام العسكري الجزائري مع منظمات جزائرية.خصوصا وان هذه المنظمات الجزائرية لم تحمل سلاحا ولم تحارب ولم تقتل ولم تيتم اطفالا كما فعلت عصابة البوليساريو التي حاربت المغرب منذ 1975 وبإيعاز وتسليح من حاضنتها.
السلطانة خيا ارهابية يجب اعتقالها ومحاسبتها لا لتطرف والعنف للننشقين لجبهة لبوليساريو
يجب محاكمة كل من حرض على العنف او رفع راية غير راية المغرب أو دعى إلى العصيان.
عاش الملك.
يجب التصدي بحزم لؤلائك الخونة الذين يحرضون على الارهاب والفتنة داخل المجتمع المغربي وأولهم امينة حيدر وسلطانة وهلم جرا لان الكل على علم بالاجندة التي يعملون لصالحها كفانا من تلك الاقوال التي عفا عنها الزمن اننا نحترم الشرعية وحقوق الانسان فقد اتضح مند مدة انهم من يخرقون كل قواعد الشرعية وحقوق الانسان فليفسح النضام الجزائري المجال لؤلائك المغرر بهم في تندوف وسيرى الجميع… لن يبقى صحراوي واحد في تلك المخيمات البئيسة مخيمات العار ورئيناهم فارين عائدين الى وطنهم الأم معززين ومكرمين