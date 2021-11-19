الإنصاف والمصالحة”.. 4.6 مليار سنتيم لتعويض 285 متضررا من “سنوات الرصاص”

هبة بريس _ الرباط

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه سيباشر ابتداء من يوم 20 نونبر 2021، تسليم مقررات تحكيمية طبقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق والتي تهم 186 مستفيدا(ة)، من برامج جبر الضرر الفردي، بمبلغ إجمالي قدره 16.392.400 درهم.

وجاء في بلاغ للمجلس أن هذا الإجراء يندرج في إطار الدينامية التي أطلقها الأخير لاستكمال تفعيل ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذات الصلة بتعويض ذوي حقوق بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالماضي، واستكمال ملف التقاعد التكميلي لفائدة مجموعة من الضحايا وذوي الحقوق الذين أدمجوا بمؤسسات عمومية وشبه عمومية.

وأشار أنه تنفيذا للتوصية الخاصة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 مستفيد(ة)، يواصل المجلس الوطني دعم الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة بعد تجاوزهم سن الأربعين، على تجهيز ملفات الانخراط بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وذلك تفعيلا لبنود الاتفاقية الموقعة، يوم الثلاثاء 4 ماي 2021، بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، بميزانية تقدر بـ 29.768.246 درهم

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