صحيفة إسبانية تتحدث عن “مشروع عسكري كبير” بين المغرب وإسرائيل
هبة بريس _ الرباط
يزور وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الرباط في نهاية نوفمبر الجاري، لإبرام اتفاقيات تعاون أمنية مع المغرب.
ويصل غانتس إلى العاصمة المغربية في 25 من الشهر الجاري، على أن تستمر زيارته ليومين يلتقي خلالها مسؤولين مغاربة.
ونقلت صحيفة “إل إسبانيول” عن مصادرها أن التعاون الإسرائيلي المغربي يشمل “بناء قاعدة عسكرية” بالقرب من مدينة مليلية.
وبحسب الصحيفة فإن القاعدة العسكرية قد تبنى في منطقة أفسو، وهي جماعة قروية تابعة لقبيلة آيت بويحيي الريفية الأمازيغية بإقليم الناظور.
وتقول الصحيفة نقلا عن مصادر استخباراتية، إن مشروع القاعدة العسكرية يفوق بكثير أهداف اتفاقيات أبراهام والتي يعد المغرب عضوا فيها، بعد أن وقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
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2 تعليقات
لقد وجدنا الخير والمساعدة من إسرائيل ولم نجده من إخواننا وجيراننا الذين ينتظرون أن نموت بالجوع … .
هذه خطوةواساسية ومهمة جدا يقوم بها المغرب من اجل تحصين ارضه وحماية مقدساته انني اشيد بهذا الانجاز الهام حفظك الله ياملكنا لقد ابهرت العالم بالمنجزات الهاىلة و الخالدة التي اصبح يفتخر بها كل المغاربة بارك الله خطواتك ونصرك على اعداىك عاش المغرب شعارنا الخالد الله الوطن الملك