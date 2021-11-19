A handout picture released by the Israeli Ministry of Foreign Affairs shows Israeli alternate prime minister and Foreign Minister Yair Lapid (C) and Morocco's Minister for African affairs, Mohcine Jazouli (R), unveiling the plaque of the new Israeli liason office in the capital Rabat, on August 12, 2021. - Israel officially opened a liaison office in Morocco Thursday on the sidelines of a visit by its foreign minister after relations with the North African country were normalised last year. (Photo by Israeli Ministry of Foreign Affairs / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Isareli Ministry of Foreign Affairs" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

صحيفة إسبانية تتحدث عن “مشروع عسكري كبير” بين المغرب وإسرائيل

2021-11-19 / 6:14 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

يزور وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الرباط في نهاية نوفمبر الجاري، لإبرام اتفاقيات تعاون أمنية مع المغرب.

ويصل غانتس إلى العاصمة المغربية في 25 من الشهر الجاري، على أن تستمر زيارته ليومين يلتقي خلالها مسؤولين مغاربة.

ونقلت صحيفة “إل إسبانيول” عن مصادرها أن التعاون الإسرائيلي المغربي يشمل “بناء قاعدة عسكرية” بالقرب من مدينة مليلية.

وبحسب الصحيفة فإن القاعدة العسكرية قد تبنى في منطقة أفسو، وهي جماعة قروية تابعة لقبيلة آيت بويحيي الريفية الأمازيغية بإقليم الناظور.

وتقول الصحيفة نقلا عن مصادر استخباراتية، إن مشروع القاعدة العسكرية يفوق بكثير أهداف اتفاقيات أبراهام والتي يعد المغرب عضوا فيها، بعد أن وقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  2. هذه خطوةواساسية ومهمة جدا يقوم بها المغرب من اجل تحصين ارضه وحماية مقدساته انني اشيد بهذا الانجاز الهام حفظك الله ياملكنا لقد ابهرت العالم بالمنجزات الهاىلة و الخالدة التي اصبح يفتخر بها كل المغاربة بارك الله خطواتك ونصرك على اعداىك عاش المغرب شعارنا الخالد الله الوطن الملك

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