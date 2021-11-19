فرانك رياستر

الأسبوع المقبل.. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يزور المغرب

2021-11-19 / 5:03 مساءً
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هبة بريس - الرباط

يزور الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب فرانك رياستر، بزيارة إلى المغرب الأسبوع المقبل.

وسيصل الوزير الفرنسي الى المغرب يومي 22 و23 نونبر الجاري، في زيارة بين مدينتي الرباط والدار البيضاء.

وخلال زيارته، سيلتقي الوزير الفرنسي، عدد من المسؤولين بقطاع التجارة والمقاولات المغربيين، حيث سيناقش شراكات اقتصادية بين البلدين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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