الأسبوع المقبل.. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يزور المغرب

هبة بريس - الرباط

يزور الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب فرانك رياستر، بزيارة إلى المغرب الأسبوع المقبل.

وسيصل الوزير الفرنسي الى المغرب يومي 22 و23 نونبر الجاري، في زيارة بين مدينتي الرباط والدار البيضاء.

وخلال زيارته، سيلتقي الوزير الفرنسي، عدد من المسؤولين بقطاع التجارة والمقاولات المغربيين، حيث سيناقش شراكات اقتصادية بين البلدين.

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