الروائي محمد الشمسي يصدر روايته الجديدة “نوار الفول”

2021-11-19 / 4:53 مساءً
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هبة بريس

تصدر في غضون الأيام القليلة القادمة للروائي محمد الشمسي رواية ثانية “نوار الفول”، بعد رواية “الضريح” الذي أصدرها نهاية السنة الماضية عن نفس دار النشر “مؤسسة باحثون”.

وقال الروائي محمد الشمسي إن عمله الجديد هو امتداد لروايته الأولى “الضريح” وأنه واصل من خلاله الوقوف على شروط وأركان قيام ونجاح الثورة، من ضرورة استنادها على العلم والمعرفة والحكمة لاكتساب القوة المتزنة، وأن الثورة تأتي نقيضا للعنف والقهر والتسلط وأن الثورة نبتة طيبة تنبت في القلوب الطيبة، وأن الثورة تتخذ من السلم والحب والصفح والطموح والأمل والحرية والعدالة عناوين لها، معرجا على مخططات أعداء الثورة في الإطاحة بها وخنقها .

ولم يفوت الروائي محمد الشمسي أن يبقى وفيا لنهجه الذي قطعه على نفسه من حيث التأسيس للرواية الملتزمة بقضايا الأمة حسب قوله، لذلك يفتح في “نوار الفول” قوسا للنقاش حول مسألة فقهية خلافية تتعلق ب”ولي الأمر الجائر” حيث يناظر المعلم رشيد الفقيه علي الذي يرى في طاعة الإمام الجائر فرضا وواجبا بل عبادة تجلب الأجر والثواب، في حين يرى المعلم رشيد أن مقاومة الطغاة واجب إنساني مستدلا بثورات الأنبياء من جهة وبغضب الله في كتابه على الظالمين. (ترقبوا حوارا مع الروائي محمد الشمسي حول عمله الروائي الجديد “نوار الفول”).

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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