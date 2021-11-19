بعد هبوط طائرتهم في برشلونة.. 39 فلسطينيا يطلبون اللجوء لإسبانيا

2021-11-19 / 3:35 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، إن مجموعة من 39 راكبا فلسطينيا كانوا على متن رحلة جوية متجهة من مصر إلى كولومبيا توقفوا في مطار برشلونة للمطالبة بحق اللجوء السياسي في إسبانيا.

ونقلت “رويترز”، عن المتحدثة باسم المكتب الإقليمي للحكومة المركزية إنه
بعد هبوط الطائرة في برشلونة من القاهرة يوم الاثنين الماضي، كان من المقرر أن يستقل الركاب طائرة أخرى متوجهة إلى كولومبيا والإكوادور لكنهم سعوا بدلا من ذلك لتقديم طلب اللجوء إلى السلطات في المطار.

وأضافت المتحدثة أن مسؤولي الهجرة المحليين يقومون بتقييم حالاتهم، مشيرة إلى أنهم في غرفة خاصة ويتم الاهتمام بكل احتياجاتهم.

وأوضحت أنهم هناك بناء على رغبتهم، مؤكدة أنهم لم يتسببوا في أي مشكلة، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتعد هذه المحاولة الثانية لمجموعة من المسافرين جوا للدخول إلى إسبانيا في أقل من أسبوعين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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