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إيطاليا.. العثور على جثة مهاجر مغربي لفظها نهر بميلانو

2021-11-19 / 2:30 مساءً
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

لفظ نهر في “لومبراطي” ،صباح اليوم ، جثة مهاجر مغربي خمسيني التابع لنفوذ مدينة ميلانو بشمال إيطاليا.

وحسب مصادر “هبة بريس ″، فإن مواطنين عثروا على جثة شاب بجنبات نهر على مستوى لومبراطي، وأن التحريات الأولية التي باشرتها مصالح الأمن الإيطالي، التي حلت بمكان الواقعة، أسفرت عن التعرف على هوية الضحية، الذي يدعى خ – ح مغربي الجنسية،

وأضافت المصادر ذاتها، أن الهالك كان قد اختفى عن الأنظار أزيد من أسبوع ، قبل أن يتم العثور على جثته في ظروف لازالت غامضة.

هذا وقد أمر المدعي العام المختص، بنقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بميلانو، لإخضاعه للتشريح الطبي الكفيل، لكشف الأسباب الحقيقية لوفاته.

وبمجرد علمه بالحادث عبر القنصل العام للمملكة المغربية بميلانو لعائلة الفقيد معربا لها بتعازيه بهدا المصاب الجلل واستعداد القنصلية العامة للمغرب بميلانو لتقديم أي شكل من أشكال الدعم لأسرة الفقيد.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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