نشرة انذارية: زخات مطرية وثلوج ورياح اليوم الجمعة بهذه المناطق

2021-11-19 / 1:55 مساءً
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تهم زخات مطرية قوية، محليا رعدية، وتساقط ثلوج، ورياح قوية، اليوم الجمعة، عددا من عمالات وأقاليم المملكة‎.‎

‎‎وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن زخات مطرية قوية، محليا رعدية (من 30 ‏إلى 50 ملم) ستهم أقاليم أسا-أزاك والسمارة وكلميم (الشرق)، اليوم الجمعة على الساعة الثلاثة بعد الزوال.‏

كما ستهم هذه الزخات، (من 20 إلى 40 ملم) أقاليم تارودانت وورززات وزاكورة والرشيدية وطاطا، إلى غاية التاسعة ليلا من يومه الجمعة.‏

‎ومن المتوقع أيضا تساقط ثلوج ابتداء من علو 2200 متر، بمستوى يقظة برتقالي (من 15 ‏و30 سم)، ستهم أقاليم الحوز وأزيلال وميدلت وورززات وتارودانت وتنغير.

كذلك، يرتقب هبوب رياح قوية بمستوى يقظة برتقالي (من 75 إلى 90 كلم/س) ستهم أقاليم كرسيف ‏وتاوريرت ووجدة أنجاد وطنجة وأصيلة وفحص-أنجرة وتازة وميدلت وبولمان وصفرو، إلى غاية الحادية عشرة ليلا.‏

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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