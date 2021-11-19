نشرة انذارية: زخات مطرية وثلوج ورياح اليوم الجمعة بهذه المناطق
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تهم زخات مطرية قوية، محليا رعدية، وتساقط ثلوج، ورياح قوية، اليوم الجمعة، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن زخات مطرية قوية، محليا رعدية (من 30 إلى 50 ملم) ستهم أقاليم أسا-أزاك والسمارة وكلميم (الشرق)، اليوم الجمعة على الساعة الثلاثة بعد الزوال.
كما ستهم هذه الزخات، (من 20 إلى 40 ملم) أقاليم تارودانت وورززات وزاكورة والرشيدية وطاطا، إلى غاية التاسعة ليلا من يومه الجمعة.
ومن المتوقع أيضا تساقط ثلوج ابتداء من علو 2200 متر، بمستوى يقظة برتقالي (من 15 و30 سم)، ستهم أقاليم الحوز وأزيلال وميدلت وورززات وتارودانت وتنغير.
كذلك، يرتقب هبوب رياح قوية بمستوى يقظة برتقالي (من 75 إلى 90 كلم/س) ستهم أقاليم كرسيف وتاوريرت ووجدة أنجاد وطنجة وأصيلة وفحص-أنجرة وتازة وميدلت وبولمان وصفرو، إلى غاية الحادية عشرة ليلا.