كندا.. العلم المغربي يزين مبنيي برلمان أونتاريو وبلدية تورونتو

هبة بريس

قام كل من برلمان مقاطعة أونتاريو ومجلس مدينة تورونتو، عاصمة هذه المقاطعة الكندية، برفع العلم المغربي أمس الخميس، على واجهتي مبنييهما وذلك بمناسبة الذكرى 66 للاستقلال والذكرى 46 للمسيرة الخضراء.

وقد حضر حفل رفع العلم المغربي عمدة تورونتو، جون توري، ونائب رئيس برلمان أونتاريو، بيل وولكر، والقنصل العام للمغرب في تورونتو، رشيد الزين، والنائب والمساعد البرلماني لوزير الصناعات التراثية، شريف سباوي، والنائب عن الحزب الديمقراطي الجديد، بيرسي هاتفيلد، وكذا رئيس الجالية اليهودية المغربية في تورنتو، سيمون كسلاسي، والعديد من الشخصيات وأفراد الجالية المغربية في كندا.

وقال فوزي متولي، رئيس الجمعية المغربية لتورونتو “إن رفع العلم المغربي في تورونتو يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للجالية المغربية التي تعيش في كندا. وهو يبرز أن البلدين يتقاسمان قيم الانفتاح والتسامح والتنوع والتعدد الثقافي”.

وتم تنظيم هذا الحدث على هامش إعلان مدينة تورونتو شهر نونبر “شهر التراث المغربي”.

وقالت الجمعية المغربية لتورونتو في بيان لها، إن “هذا الاحتفال مهم جدا لجميع المغاربة في كندا. وهو فرصة لإظهار ارتباطنا بوطننا وتاريخنا”.

وتخليدا لهذا الحدث الوطني البارز، تنظم الجمعية أنشطة مختلفة للترويج للثقافة المغربية في مختلف تجلياتها ، فضلا عن إبراز دينامية الجالية المغربية ومساهمتها في تعزيز التقارب الثقافي في مقاطعة أونتاريو.

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