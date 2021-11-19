لارام: الأطفال الأقل من 6 سنوات معفيين من اختبار “PCR”

هبة بريس - الرباط

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، عن شروط جديدة للدخول إلى المغرب.

وفي تغريدة لها بموقع “تويتر”، افادت الشركة أنه يجب على المسافرين القادمين من بلدان القائمة “ب” الإدلاء باختبار PCR سلبي لا يتجاوز مدته 48 ساعة عند الصعود للطائرة.

وشددت على أن الأطفال الأقل من 6 سنوات معفيين من اختبار PCR بغض النظر عن البلد القادمين منه.

وبالنسبة للمسافرين القادمين من بلدان القائمة “أ”، أضافت لارام أنه يجب عليهم الادلاء بجواز التلقيح يتبث تلقيحهم بالكامل، وذلك قبل 14 يوم على الأقل من الوصول إلى المغرب، الى جانب تقديم استمارة صحية للراكب تضم العنوان ورقم الهاتف، مما يسمح بتحديد مكانه خلال الأيام العشرة الأولى التي تلي وصوله إلى المغرب، وهذه الاستمارة يتم تنزيلها عبر الانترنيت.

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