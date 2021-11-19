حجوزات الطيران و "لارام" تبرئ نفسها
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لارام: الأطفال الأقل من 6 سنوات معفيين من اختبار “PCR”

2021-11-19 / 12:03 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، عن شروط جديدة للدخول إلى المغرب.

وفي تغريدة لها بموقع “تويتر”، افادت الشركة أنه يجب على المسافرين القادمين من بلدان القائمة “ب” الإدلاء باختبار PCR سلبي لا يتجاوز مدته 48 ساعة عند الصعود للطائرة.

وشددت على أن الأطفال الأقل من 6 سنوات معفيين من اختبار PCR بغض النظر عن البلد القادمين منه.

وبالنسبة للمسافرين القادمين من بلدان القائمة “أ”، أضافت لارام أنه يجب عليهم الادلاء بجواز التلقيح يتبث تلقيحهم بالكامل، وذلك قبل 14 يوم على الأقل من الوصول إلى المغرب، الى جانب تقديم استمارة صحية للراكب تضم العنوان ورقم الهاتف، مما يسمح بتحديد مكانه خلال الأيام العشرة الأولى التي تلي وصوله إلى المغرب، وهذه الاستمارة يتم تنزيلها عبر الانترنيت.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫6 تعليقات

  2. نشكرجميعالمداخل الترابيةبالخصوعبرالمطارات في مراقبتها لهدا الوباء القاتل حتى نتجاوز هده المحنة القاتلة انشاالله والشفاء للجميع

  3. نشكرجميعالمداخل الترابية المغربية في مراقبتها لهدا الوباء القاتل حتى نتجاوز هده المحنة القاتلة انشاالله والشفاء للجميع

  6. في هذه اللحظة رفض دخولي إلى الطائرة رغم حصولي على جواز تلقيح اوروبي بدعوى ان المغرب لا يقبل الملقحين بجرعة واحدة على العلم ان اسبانيا كل من مر بكوفيد يلقح بجرعة واحدة لانهنا تعتبر كأنها تانية في نفس الوقت . لكن الملقحين بجونسون و مديرنا رغم أنها جرعة واحدة يمكنهم الصعود الى الطائرة . المشكل هو نحن المللقحون بجرعة واحدة لا يمكننا اخد جرعة تانية مما يعني سنبقى هنا الى ان تخرج حكومتنا بقرار جديد فحتى pcr لن يقبلوه كما أخبروني.

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