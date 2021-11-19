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ألمانيا: نواجه حالة طوارئ وطنية

2021-11-19 / 11:49 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، إن موجة حالات الإصابة بفيروس كورونا التي اجتاحت البلاد، “أغرقتنا في حالة طوارئ وطنية”.

وأعلن في مؤتمر صحافي أن “الوضع أصبح أكثر خطورة مما كان عليه قبل أسبوع”، مؤكدا أن البلاد “في حالة طوارئ وطنية”.

وشدد على أن “وضع فيروس كورونا في ألمانيا خطير للغاية لدرجة أنه لا يمكن استبعاد الإغلاق العام، بما في ذلك الأشخاص الذين تم تطعيمهم”.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان ألمانيا استبعاد حظر لا ينطبق فقط على غير المطعمين، قال سبان: “نحن الآن في موقف حيث لا يمكننا استبعاد أي شيء”.

وأعلنت السلطات الصحية في ألمانيا اليوم الجمعة، تسجيل 52970 إصابة جديدة بكورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5248291، كما تم تسجيل 201 إصابة جديد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 98739.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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