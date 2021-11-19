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“الخارجية” تكشف تفاصيل تحيين شروط الولوج إلى التراب الوطني

2021-11-19 / 11:26 صباحًا
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هبة بريس

نشرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تحيينا يهم شروط الولوج إلى التراب الوطني، يهم المسافرين القادمين من بلدان القائمة “أ” و”ب”، وذلك ابتداء من 18 نونبر.

وحسب تحيين الوزارة، فيجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة “أ”، تقديم شهادة تثبت بأن الشخص قد تم تلقيحه بشكل كامل ضد “سارس كوف-2”.

كما يجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة “ب”، تقديم شهادة تثبت بأن الشخص قد تم تلقيحه بشكل كامل ضد “سارس كوف-2″، وتقديم اختبار “PCR” سلبي لا تتعدى مدته 48 ساعة (المدة بين إجراء الاختبار والإركاب).

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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