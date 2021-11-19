نفتالي بينيت

رئيس الوزراء الاسرائيلي ل”الملك”: “نتطلع إلى العمل معا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا”

2021-11-19 / 10:58 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الملك محمد السادس، بعيد الاستقلال.

وقال بينيت في تغريدة نشئها بموقع تويتر: “عيد استقلال سعيد للملك محمد السادس والشعب المغربي”.

وأضاف: “قد يجلب العام القادم السلام والازدهار والمزيد من التعاون بين بلدينا”.

وتابع: “نتطلع إلى العمل معًا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لنا جميعًا.. عيد استقلال سعيد للمملكة المغربية”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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