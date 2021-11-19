رئيس الوزراء الاسرائيلي ل”الملك”: “نتطلع إلى العمل معا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا”
هبة بريس - الرباط
هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الملك محمد السادس، بعيد الاستقلال.
وقال بينيت في تغريدة نشئها بموقع تويتر: “عيد استقلال سعيد للملك محمد السادس والشعب المغربي”.
وأضاف: “قد يجلب العام القادم السلام والازدهار والمزيد من التعاون بين بلدينا”.
وتابع: “نتطلع إلى العمل معًا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لنا جميعًا.. عيد استقلال سعيد للمملكة المغربية”.
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5 تعليقات
جميل جدا ،
مزيدا من التألق و التقدم و الازدهار للشعبين المغربي و الإسرائيلي
شكرا للسيد الرئيس ولكل الرؤساء والملوك الأفاضل الذين هنؤوا الشعب المغربي وجلالة الملك بعيد استقلال المملكة الشريفة.
ولن تردا عنك اليهود ولا النصارى حتى
لعنة الله على كل اسرائيل ،ولعنة الله على كل من تبعهم واتخذهم اولياء ،وعد الله حق
شكرا للصديقة إسرائيل و لعنة الله على أعداء المغرب و من والاهم