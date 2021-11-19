تقرير: ارتفاع أسعار الخضر واللحوم وانخفاض أسعار الفواكه خلال أكتوبر

هبة بريس

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أكتوبر، ب 0,7% بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,4% و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3%. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 0,5% خلال شهر و ب 2,7% خلال سنة.

وحسب مذكرة إخبـارية للمندوبية فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أكتوبر 2021، ارتفاعا ب 0,7% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,4% و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,3.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2021 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 4,7% و”اللحوم” ب 2,7% و”السمك وفواكه البحر” ب 1,4%و”الزيوت والذهنيات” ب 1,0%و” الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,7%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان ” الفواكه ” ب 0,3%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,2%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في آسفي ب %2,0 وفي القنيطرة ب %1,6 وفي بني ملال ب %1,5 وفي الداخلة ب %1,2 وفي كلميم ب %1,1 وفي الدار البيضاء و الحسيمة ب %1,0 وفي مراكش, الرباط و مكناس ب %0,8 وفي فاس, سطات و الرشيدية ب %0,6 وفي وجدة, تطوان و طنجة ب %0,4. بينما سجل انخفاض في أكادير ب %0,4.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,7% خلال شهر أكتوبر 2021. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,1% و المواد غير الغذائية ب 2,2%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4% بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره6,2% بالنسبة ل “النقل”.

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