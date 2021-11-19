المهدي بنسعيد

اكتشاف أثري بالصويرة.. الوزير بنسعيد: أحد أبرز تجليات السلوك الرمزي للإنسان

2021-11-19 / 9:50 صباحًا
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هبة بريس

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بن سعيد، أن الاكتشاف الأثري في مغارة “بيزمون” بإقليم الصويرة يمثل أحد أبرز تجليات السلوك الرمزي للإنسان، وعملا استثنائيا تحدى الزمن، وحافظ على كامل قوته التي تحيل على عمل إنساني بالغ الأهمية.

وقال بن سعيد في كلمة له خلال حفل تقديم هذا الاكتشاف، الذي تميز بحضور السيد أندريه أزولاي، مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور، والعديد من الشخصيات البارزة، إن هذا الاكتشاف الذي يعود تاريخه إلى 150 ألف سنة يسلط الضوء على الإبداع البشري من خلال أدوات الزينة، ما جعل هذا الجزء من شمال إفريقيا موطنا للإبداع ونشر الابتكارات الثقافية.

وأضاف الوزير خلال الحفل الذي أقيم في موقع شالة الأثري والتاريخي، أن الإنسان القديم عاش في مغارة “بيزمون” وبث الحياة في الأصداف البحرية، وقام بثقبها، ليصنع منها أدوات للزينة، مما أضفى عليها رمزية وتواصلا غير لفظي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. رأي بخصوص مثل هده المعلومات تحتاج إبراز صور أو فيديوات تبين قيمة المعلومة والكتابة والصورة لحظة مثيرة لفهم الخبر ومعالمه ….

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