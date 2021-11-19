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الصورة من الارشيف

فاس.. إيقاف شخص حاول سرقة وكالتين لتحويل الأموال ومحل تجاري

2021-11-19 / 9:15 صباحًا
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، أمس الخميس 18 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولات للسرقة بالعنف من داخل وكالتين لتحويل الأموال ومحل تجاري.

وكان المشتبه فيه قد حاول ارتكاب عمليتين للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بداخل وكالتين لتحويل الأموال يوم أمس الأربعاء، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هويته ويتم توقيفه وهو في حالة تلبس بمحاولة تعريض صاحب محل لبيع المواد الغذائية لنفس الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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