عزيز الفاضلي

“الفيروس اللعين” ينتصر .. وفاة الفنان عزيز الفاضلي

2021-11-19 / 9:08 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

انتقل إلى رحمة ربه، في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، الفنان عزيز الفاضلي عن سن يناهز 78 عاما، بعد معاناة مع فيروس كورونا.

وفي تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، قال عادل الفاضلي، ابن الراحل : “مات والدي، بطلي ..”.

ودخل الراحل لأحد المستشفيات الهولندية، قبل أيام، للعلاج، بسبب إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية جراء معاناته من مرض مزمن آخر “القلب”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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