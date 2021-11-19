طقس الجمعة.. زخات مطرية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا، بكل من مرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا.

كما ست لاحظ سحب منخفضة كثيفة بغرب الواجهة المتوسطية مع أمطار وزخات محليا رعدية بشمال وشرق الأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي، وسط المملكة وبعض المناطق بجنوب شرق المملكة ومرتفعات الأطلس.

وستمتد الأمطار بالسواحل والسهول المحيطية الشمالية خلال الليلة القادمة. مع تساقطات ثلجية متوقعة بمرتفعات الأطلس الكبير فوق 2500م.

وستهب رياح محليا قوية الى قوية بالبوغاز ، الواجهة المتوسطية، مرتفعات الأطلس وشرق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 1 0 – و 4 0 و درجات بالأطلس والريف ، ما بين و 5 0 و 10 درجات بكل من السفوح الجنوبية-الشرقية والهضاب العليا الشرقية وما بين 15 و 19 درجة بالبوغاز، داخل اللوكوس ، المنطقة الجنوبية وشرق الأقاليم الجنوبية و ما بين 15 و 10 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و 14 درجة بالمرتفعات ، الريف، الجنوب الشرقي و الهضاب العليا الشرقية وستكون مابين 23 و 28 باللوكوس، المنطقة الجنوبية و الغربية للأقاليم الجنوبية ومآبين 17 و 23 درجة في باقي المناطق.

البحر سيكون هائجا الى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وهائجا إلى قوي الهيجان، سيصبح قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان مابين طنجة وأصيلا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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