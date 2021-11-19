صورة تعبيرية

طقس الجمعة.. زخات مطرية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق

2021-11-19 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا، بكل من مرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا.

كما ست لاحظ سحب منخفضة كثيفة بغرب الواجهة المتوسطية مع أمطار وزخات محليا رعدية بشمال وشرق الأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي، وسط المملكة وبعض المناطق بجنوب شرق المملكة ومرتفعات الأطلس.

وستمتد الأمطار بالسواحل والسهول المحيطية الشمالية خلال الليلة القادمة. مع تساقطات ثلجية متوقعة بمرتفعات الأطلس الكبير فوق 2500م.

وستهب رياح محليا قوية الى قوية بالبوغاز ، الواجهة المتوسطية، مرتفعات الأطلس وشرق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 1 0 – و 4 0 و درجات بالأطلس والريف ، ما بين و 5 0 و 10 درجات بكل من السفوح الجنوبية-الشرقية والهضاب العليا الشرقية وما بين 15 و 19 درجة بالبوغاز، داخل اللوكوس ، المنطقة الجنوبية وشرق الأقاليم الجنوبية و ما بين 15 و 10 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و 14 درجة بالمرتفعات ، الريف، الجنوب الشرقي و الهضاب العليا الشرقية وستكون مابين 23 و 28 باللوكوس، المنطقة الجنوبية و الغربية للأقاليم الجنوبية ومآبين 17 و 23 درجة في باقي المناطق.

البحر سيكون هائجا الى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وهائجا إلى قوي الهيجان، سيصبح قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان مابين طنجة وأصيلا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of “الخارجية” تكشف تفاصيل تحيين شروط الولوج إلى التراب الوطني

“الخارجية” تكشف تفاصيل تحيين شروط الولوج إلى التراب الوطني

2021-11-19 / 11:26 صباحًا
Photo of اكتشاف أثري بالصويرة.. الوزير بنسعيد: أحد أبرز تجليات السلوك الرمزي للإنسان

اكتشاف أثري بالصويرة.. الوزير بنسعيد: أحد أبرز تجليات السلوك…

2021-11-19 / 9:50 صباحًا
Photo of سيدي سليمان ..العرض الصحي يتعزز بمركز لتصفية الدم

سيدي سليمان ..العرض الصحي يتعزز بمركز لتصفية الدم

2021-11-18 / 11:38 مساءً
Photo of إعلام إسباني: الرباط طالبت بتسوية أوضاع العمال المغاربة بسبتة ومليلية قبل فتح الحدود

إعلام إسباني: الرباط طالبت بتسوية أوضاع العمال المغاربة بسبتة…

2021-11-18 / 10:37 مساءً
Photo of واشنطن تبدي موقفها من ترشح سيف الإسلام القذافي وحفتر للانتخابات

واشنطن تبدي موقفها من ترشح سيف الإسلام القذافي وحفتر…

2021-11-18 / 10:09 مساءً
Photo of برج “بايوكي” الشهير ببانكوك يضيء بألوان العلم المغربي

برج “بايوكي” الشهير ببانكوك يضيء بألوان العلم المغربي

2021-11-18 / 9:19 مساءً
Photo of شبكة دولية للاتجار غير المشروع بالصقور تسقط في أيادي الأمن بمراكش

شبكة دولية للاتجار غير المشروع بالصقور تسقط في أيادي…

2021-11-18 / 8:11 مساءً
Photo of رافضو التلقيح يعلنون التصعيد بعد استبدال “الجواز” ب ” الجواز”

رافضو التلقيح يعلنون التصعيد بعد استبدال “الجواز” ب ”…

2021-11-18 / 6:28 مساءً
Photo of الصحة: نحو 2.6 مليون ملقح بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: نحو 2.6 مليون ملقح بالجرعة الثالثة من لقاح…

2021-11-18 / 5:25 مساءً
Photo of يهم السائقين.. اضطراب مروري بالطريق السيار بين البيضاء والرباط

يهم السائقين.. اضطراب مروري بالطريق السيار بين البيضاء والرباط

2021-11-18 / 4:46 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق